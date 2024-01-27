فيلم ليلة العيد يحقق 136 ألف جنيه في ثاني أيام عرضه

انضم مؤخرا فيلم ليلة العيد للفنانة يسرا إلى المنافسة القوية التي يشهدها شباك التذاكر بدور العرض السينمائية حيث تم طرحه يوم الخميس الماضي الموافق 25 يناير .

فيلم ليلة العيد في المركز السادس

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» أن فيلم ليلة العيد احتل المركز السادس في ثاني أيام عرضه يوم أمس الجمعة الموافق 26 يناير بإيرادات بلغت 136 ألف جنيه فقط لا غير.

أبطال فيلم ليلة العيد

فيلم ليلة العيد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا ونجلاء بدر وعبير صبري ويسرا اللوزى وريهام عبد الغفور وهنادى مهنا وسيد رجب وأحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن شباك التذاكر يشهد مشاركة عدد كبير من الأفلام من بينها فيلم الحريفة ورحلة 404 لمنى زكى وأبو نسب لمحمد إمام والإسكندراني لأحمد العوضي وشماريخ لآسر ياسين ومقسوم لـ ليلى علوى وغيرهم.