يسرا: القهر والظلم سبب شعار «ثورة النساء» في «ليلة العيد»

تنافس الفنانة يسرا في موسم أفلام رأس السنة الحالي من خلال فيلم «ليلة العيد»، الذي تدور أحداثه في يوم واحد ويتضمن العديد من الأحداث لعدد كبير من الفنانين.

تفاصيل شعار «ثورة النساء» بفيلم «ليلة العيد»

وأوضحت «يسرا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفيلم يحمل شعار «ثورة النساء»، لأنه يتضمن مشكلات السيدات والفتيات من قهر وظلم، فتنقلب الأحداث ويحدثن ثورة من أجل البحث حقوقهن المسلوبة من الرجال بنماذج مختلفة تستعرضها أحداث الفيلم.

وأشارت إلى أن البطولة الجماعية للفيلم هو ما حمسّها للمشاركة به، لأنه يُعد مباراة تمثيلية، مضيفة أن الفيلم تم الانتهاء من تصويره منذ عامين، وتزامن طرحه في السينمات مع موعد طرح فيلم «رحلة 404» للفنانة مني زكي بنفس اليوم، والذي تم تأجيله لأكثر من مرة هو الآخر، مشددة على أنها تتمنى لها النجاح والانتعاشة السينمائية علي نحو مستمر بدور العرض السينمائية.

أحداث وأبطال الفيلم

ويُعد فيلم «ليلة العيد»، التعاون الثالث بين كل من المخرج سامح عبدالعزيز والمؤلف أحمد عبدالله، حيث قدما سويًا فيلمي «الفرح» و«كبارية»، وحققا من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

الفيلم من بطولة يسرا، عبير صبري، هنادي مهنا، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، سيد رجب، وآخرين من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبد العزيز.