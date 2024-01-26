يسرا تنافس في السينما بفيلم ليلة العيد.. إيرادات أول يوم عرض

حقق فيلم ليلة العيد في أول يوم عرض بالسينما أمس الخميس، إيرادات تقدر بـ147 ألفا و485 جنيها، وجاء في المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، حيث سبقه أفلام الحريفة، رحلة 404، الإسكندراني، أبو نسب حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال ليلة العيد

فيلم ليلة العيد، يضم عددا من النجوم أبرزهم يسرا، غادة عادل، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، عبير صبري، سميحة أيوب، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، سيد رجب، محمود حافظ تأليف أحمد عبدالله، إخراج سامح عبد العزيز.

قصة فيلم ليلة العيد

يدور الفيلم في يوم واحد في إطار اجتماعي يتناول قصة حياة عدد من السيدات يتواجدن في منطقة ما، ويواجهن مشكلات بعينها تقلب حياتهن رأسا على عقب، حيث يرصد الفيلم معاناة المرأة من خلال عدة أوجه مختلفة.

وكان آخر عمل سينمائي شاركت فيه الفنانة يسرا، عام 2020 من خلال فيلم صاحب المقام، مع آسر ياسين وأمينة خليل، ومحمود عبدالغني، إبراهيم نصر، للكاتب إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.