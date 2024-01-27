تحرير 176 محضرا في حملة تموينية خلال 48 ساعة بسوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم السبت، أن المديرية وجهت حملات تموينية مكبرة لضبط الأسعار والأسواق.

وقال وكيل تموين سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، إنه جرى شن حملات تموينية مكبرة على المحلات والمخابز والأسواق والهيبرات، من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك لضبط المخالفات المتنوعة، ونتج عن ذلك تحرير 176 محضرا تموينيا خلال 48 ساعة.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاء تنفيذ الحملة التموينية تحت إشراف مديري إدارات التموين في المدن والمراكز بإشراف وكيل وزارة التموين ووكيل المديرية، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت باستمرار الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ورصد شكاوى من قبل الأهالي.

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها خلال 48 ساعة بين عدم إعلان عن مواعيد التشغيل سلع مجهولة، ونقص في الوزن، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية. وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.