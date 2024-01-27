بايدن يهاجم نتنياهو بعد قرار محكمة العدل.. ويحدد موعد وقف الحرب

صرح مسؤولون أمريكيون لشبكة «أكسيوس» الأمريكية، بأن الرئيس جو بايدن، حث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقليص العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وأكد أنه لا يمكن للحرب أن تستمر لمدة عام.

البيت الأبيض يشعر بقلق بشأن سياسة بايدن نحو الحرب

وذكر أحد مستشاري الرئيس الأمريكي، أن البيت الأبيض يشعر بقلق بليغ بشأن فقدان دعم الناخبين الشباب، الذين يعارضون سياسة بايدن نحو الحرب في غزة، لذلك صرح البيت الأبيض بأن بايدن لا يمكن أن يتعامل مع استمرار الحرب والزيادة في عدد القتلى المتنامي عبر وسائل الإعلام مع اقتراب موعد الانتخابات، مما سيؤثر بشكل كبير على فرصته في الانتخابات، وطلبت شبكة «أكسيوس» من البيت الأبيض ومكتب رئيس وزراء الاحتلال التعليق على ذلك لكن رفضوا.

مكالمة بايدن ونتنياهو

وعلى جانب آخر، خلال المكالمة بين بايدن ونتنياهو تعكس تعليقات الرئيس الأمريكي القلق المتزايد للولايات المتحدة بشأن استمرار الحرب، ورغبة بايدن في رؤيتها تنتهي قبل فترة طويلة من انتخابات نوفمبر، وركزت ثلث المكالمة التي استمرت 40 دقيقة مع نتنياهو في 19 يناير على الجدول الزمني الإسرائيلي للانتقال إلى عمليات منخفضة الشدة عبر قطاع غزة، واستراتيجية الحرب الإسرائيلية بشكل عام.

وفي اليوم الذي سبق المكالمة الهاتفية، قال نتنياهو إن الحرب ستستمر «لعدة أشهر أخرى»، ووفقًا لمسؤولين أمريكيين يتحدثان لـ«أكسيوس»، حث بايدن نتنياهو على التحرك بشكل أسرع نحو عمليات منخفضة الكثافة، بهدف تقليل عدد الضحايا المدنيين.