رفعت فياض: مصر شهدت زيادة 26 مليون نسمة منذ عام 2011

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن الدولة لعبت دورا كبير خلال السنوات الماضية في الكشف المبكر عن الأمراض السارية والمزمنة، موضحًا أن وزارة الصحة أطلقت العديد من المبادرات الرئاسية التي تساهم في التشخيص المبكر والعلاج من أي مرض مزمن أو خبيث.

المبادرات الرئاسية شملت عدة تخصصات تمس المرأة

وأضاف «فياض» خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن المبادرات الرئاسية شملت عدة تخصصات تمس المرأة، حيث الكشف عن سرطان الثدي، أو الصحة الإنجابية، لأن هذه المبادرات لها دور كبيرا على صحة الأمهات خاصة على الصعيد التوعوي.

زيادة 26 مليون نسمة منذ عام 2011

وتابع فياض هناك زيادة 26 مليون نسمة منذ عام 2011، وهذا الارتفاع يمثل ضغوطا الدولة، ويلتهم أي مظاهر للتنمية التي تنشدها الدولة في كافة المجالات.

الأكثر إنجابا في مصر هم الأكثر فقرا

وأوضح فياض، أن الأكثر إنجابا في مصر هم الأكثر فقرا، عكس الأشخاص الأغنياء أو المتعلمين حيث نجدهم أقل في الإنجاب، لذا تعد المبادرات الرئاسية الصحية أمرا مهم في توعية النساء من مخاطر كثرة الإنجاب.