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شعبة الذهب تنفي تحرير محاضر للتجار بسبب ارتفاع الأسعار: لا تنساقوا وراء الشائعات

كتب:

مارينا رؤوف
12:05 م | السبت 27 يناير 2024
شعبة الذهب

شعبة الذهب

نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ما أثير من شائعات تشير إلى قيام الجهات الأمنية بتحرير محاضر لمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار.

لا يوجد أي شكوى بعمل محاضر

وأكدت الشعبة في بيان لها، أنها لم ترد لها أي شكوى من أي تاجر تؤكد وجود واقعة واحدة حقيقية بهذا المعنى.

وأهابت الشعبة العامة للذهب بجموع التجار والمستهلكين عدم الانسياق وراء الشائعات وترديدها ونشرها لاجتناب حدوث اضطرابات في عمليات البيع والشراء بسوق الذهب، نظرًا لما يشكله هذا السوق من أهمية كبرى للمواطن وللاقتصاد القومي.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.