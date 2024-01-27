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معرض القاهرة الدولي للكتاب

المطران عطا الله حنا: يجب أن تتوقف الحرب على غزة سريعا

كتب:

مريم شريف
12:15 م | السبت 27 يناير 2024
المطران عطالله حنا

المطران عطالله حنا

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس إننا نقدر عاليا المواقف المبدئية التضامنية التي صدرت عن دولة جنوب إفريقيا كما نحيي كافة الدول الصديقة التي طالبت وتطالب بوقف العدوان على غزة، وتناصر الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

المطران عطا لله: كنا نتمنى أن يكون قرار محكمة العدل الدولية أكثر وضوحا وقوة 

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن قرار محكمة العدل الدولية فقد كنا نتمنى أن يكون القرار أكثر وضوحاً وقوة وجرأة من أجل أن تتوقف الحرب سريعا.

تابع: «لكنني أعتقد بأن القرار الذي اتخذ هو قرار تاريخي لصالح العدالة وخطوة في الاتجاه الصحيح، وأن كنا نطمح إلى ما هو أقوى من ذلك، هدفنا الأساسي في هذه الأوقات العصيبة هو أن تتوقف الحرب حقنا للدماء ووقفاً للدمار ونتمنى أن تكون هنالك خطوات عملية هادفة لوقف العدوان فلم يعد من الممكن أن تبقى هذه الحرب وأن تستمر وهي التي خلفت الكثير من المآسي الإنسانية حيث الدمار منتشر في كل زاوية من زوايا القطاع وضحايا هذا العدوان هم المدنيون وخاصة شريحة الأطفال».

الحرب على غزة

وأشار إلى أن القرار الذي اتخذ في المحكمة نتمنى أن يؤدي سريعا إلى وقف الحرب، ووقف الحرب باتت مسألة في غاية الاهمية لأنه مع كل يوم جديد هنالك اتساع في رقعة الدمار والخراب والآلام والدماء والأحزان: «لا يجوز أن يبقى أهلنا في غزة لقمة سائغة للاحتلال الإسرائيلي الممعن في عدوانه وقمعه وظلمه لأبناء الشعب الفلسطيني».

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