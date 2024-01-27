أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 27-1-2024

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 27-1-2024، وتراوحت أسعار الطماطم للمستهلك ما بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 9 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم

تنشر «الوطن»، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 27-1-2024 في الأسواق والمحلات، وهي كالتالي.

- سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس بين 9 إلى 12 جنيها.

- بلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم بين 8 و12 جنيها.

- سعر البصل اليوم يتراوح بين 15 و22 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ليتراوح بين 8 و13 جنيها.

- الفلفل الحار البلدي ثبت سعره بين 9 و15 جنيها.

- سعر فلفل ألوان «أصفر، أحمر، برتقالي» من 20 إلى 30 جنيها.

أسعار الخضروات

- تراوح الباذنجان البلدي بين 8 و10 جنيهات.

- سعر الثوم من 15 إلى 20 جنيها للكيلو.

- سعر الكوسة اليوم من 10 إلى 15 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 20 إلى 25 جنيها.

- سعر كيلو الجزر بين 8 إلى 12 جنيها.

- سجلت البطاطا اليوم سعرا يتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بين 8 إلى 10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البامية من 15 إلى 25 جنيها للكيلو.

سعر الفاكهة في الأسواق

- سعر الموز من 12 إلى 15 جنيهًا

- سعر البرتقال من 10 إلى 15 جنيهًا

سعر التفاح يتراوح ما بين 50 إلى 70 جنيهًا

سعر الفراولة يتراوح ما بين 20 إلى 30 جنيهًا