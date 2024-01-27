أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 27-1-2024
كتب:
محمد سيف
10:41 ص | السبت 27 يناير 2024
الخضروات
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 27-1-2024، وتراوحت أسعار الطماطم للمستهلك ما بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 9 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
أسعار الخضروات اليوم
تنشر «الوطن»، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 27-1-2024 في الأسواق والمحلات، وهي كالتالي.
- سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 5 و7 جنيهات.
- سعر كيلو البطاطس بين 9 إلى 12 جنيها.
- بلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم بين 8 و12 جنيها.
- سعر البصل اليوم يتراوح بين 15 و22 جنيها للكيلو.
- سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ليتراوح بين 8 و13 جنيها.
- الفلفل الحار البلدي ثبت سعره بين 9 و15 جنيها.
- سعر فلفل ألوان «أصفر، أحمر، برتقالي» من 20 إلى 30 جنيها.
أسعار الخضروات
- تراوح الباذنجان البلدي بين 8 و10 جنيهات.
- سعر الثوم من 15 إلى 20 جنيها للكيلو.
- سعر الكوسة اليوم من 10 إلى 15 جنيها.
- تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 20 إلى 25 جنيها.
- سعر كيلو الجزر بين 8 إلى 12 جنيها.
- سجلت البطاطا اليوم سعرا يتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بين 8 إلى 10 جنيهات.
- تراوح سعر كيلو البامية من 15 إلى 25 جنيها للكيلو.
سعر الفاكهة في الأسواق
- سعر الموز من 12 إلى 15 جنيهًا
- سعر البرتقال من 10 إلى 15 جنيهًا
سعر التفاح يتراوح ما بين 50 إلى 70 جنيهًا
سعر الفراولة يتراوح ما بين 20 إلى 30 جنيهًا