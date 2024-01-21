هبوط أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 21-1-2024 في الأسواق

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 21-1-2024 في الأسواق بقيمة وصلت إلى 9 جنيهات بالنسبة لسعر كيلو الطماطم، فيما انخفض سعر كيلو البطاطس بنحو جنيهين، وهذا الانخفاض الملحوظ والمستمر منذ أمس السبت جاء نتيجة بدء العروة الشتوية مما ساهم وفرة المعروض، في ظل أن أسعار الخضروات والفاكهة تختلف حسب المحافظة والمنطقة وذلك وفقاً لما أُعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 21-1-2024 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم

- سعر كيلو الطماطم: 8 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس: 12 جنيهاً.

- سعر كيلو البصل: 20 جنيها.

- سعر الكوسة: 12 جنيها.

- سعر الفاصوليا الخضراء: 10 جنيهات.

- سعر الفلفل الرومي البلدي: 11.5 جنيه.

- سعر كيلو الخيار البلدي: 11 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

- سعر كيلو البرتقال البلدي: 7 جنيهات.

- سعر كيلو اليوسفي: 10 جنيهات.

- سعر كيلو الليمون البلدي: 15 جنيها.

- سعر كيلو التفاح المصري: 25 جنيها.

- سعر كيلو الجوافة: 15 جنيها.

- سعر كيلو الموز البلدي: 10 جنيهات.