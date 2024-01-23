تراجع أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 23-1-2023

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في الأسواق نتيجة وفرة المعروض الناتج عن بدء العروة الشتوية، حيث انخفض سعر كيلو الطماطم جنيهين، فيما تراجع سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات، والبصل 5 جيهات، وانخفض سعر كيلو الموز البلدي بقيمة 3 جنيهات، وفق ما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضحت البوابة أنّ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 23-1-2024 في الأسواق تتراح بين 3.5 و6.5 جنيه بالنسبة لسعر كيلو الطماطم، أما سعر كيلو البطاطس فيتراوح اليوم بين 5.25 و8.75 جنيه، ويتراوح سعر كيلو البصل اليوم بين 9 و17 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

ويتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي اليوم الثلاثاء بين 5.5 و8 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 5 و9 جنيهات، أما سعر كيلو الليمون البلدي فيتراوح في الأسواق المصرية بين 12 و16 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو التفاح اليوم بين 20 و25 جنيها، أما سعر الموز البلدي فيتراوح بين 6 و 10 جنيهات.