حملة مكبرة لإزالة الإعلانات العشوائية في المنصورة

قاد محمد أمين، رئيس حي شرق المنصورة، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وشرطة المرافق والمرور، ومحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات لإزالة الاعلانات العشوائية بالمنصورة

وقال رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، إن الحملة أسفرت عن إزالة ما يقرب 30 لافتة وإعلانا غير مرخصة وتم تعليقها على المباني والواجهات وأعمدة الإنارة بدون ترخيص أو الالتزام باللوائح القانونية، في شوارع توريل وسعد زغلول والجيش ومجمع المحاكم، وجرى إزالتها على الفور ومحاسبة المخالفين وإزالة كل الإشغالات الملوثة للصورة البصرية والتي تعيق حركة السير، مضيفا وإزالة اللافتات ذات المساحة الكبيرة خشية سقوطها بسبب شدة الهواء وهبوب الرياح في فصل الشتاء.

متابعة مستمرة لرصد المخالفات

وشدد رئيس حي شرق المنصورة على المتابعة ورصد المخالفات ورفع كل ما يسبب تشوها جماليا في نطاق مدينة المنصورة، ومحاسبة المخالفين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وتلبية احتياجات المواطنين.