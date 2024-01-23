رفع الإشغالات من عدة شوارع في حملة مكبرة بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم، بسرعة الاستجابة لعدد من الشكاوى الواردة من المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، والمتعلقة بوجود إشغالات وتعديات للمحال والمقاهي على الطريق العام في عدة شوارع.

وفي ذلك الإطار، شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وشرطة المرافق؛ حملة مكبرة؛ استجابة للشكاوى الواردة التي شملت شكوى قاطني شوارع خالد بن الوليد متفرع من الوفاء والأمل ومنطقه مسجد المدينة أمام مدرسة الأصدقاء بشارع المنشية الجديدة بفيصل، الذين يتضررون من قيام المقاهي والمحال بالتعدي علي الطريق العام.

وجرى رفع الإشغالات من كراسي وترابيزات والحواجز وحالات التعدي وفتح الطريق بالكامل امام حركة سير المواطنين والمركبات ومع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم الاستجابة للشكوى التي تلقتها الصفحة الرسمية بمحافظة الجيزة من قاطني شارع أبو بكر الصديق متفرع من كعابيش لقيام شركة مياه الشرب بمد خط مواسير مياه ولم يتم رفع مخلفات الحفر ناتج الأعمال وإعادة الشيء لأصله.