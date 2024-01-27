20 مليون جنيه إيرادات فيلم الإسكندراني خلال 24 يوما في السينما

ارتفعت حصيلة إيرادات فيلم الإسكندراني، الذي يعد أول بطولة منفردة في عالم السينما للفنان أحمد العوضي، إلى نحو 20 مليون جنيه وذلك خلال 24 يوم عرض في السينما، واحتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر، حيث سبقه في المركز الأول فيلم الحريفة بنحو 30 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم الإسكندراني، في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة نحو 911 ألف جنيه، وإيرادات فيلم الحريفة الذي يقود بطولته مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة 3 ملايين جنيه أمس، وجاء فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي بـ مليون و532 ألف جنيه.

أبطال الإسكندراني

فيلم الإسكندراني للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، محمد رضوان، تسنيم مطر، عصام السقا.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي، من خلال شخصية بكر الذي يعيش علاقة متوترة مع والده، ويقرر ترك محافظة الإسكندرية والهجرة للخارج، ولكن يقرر العودة وسط أزمات ومواقف صعبة عليه أن يتجاوزها.