منهم كيليان ميرفي.. 10 ممثلين في ترشيحات أوسكار للمرة الأولى

عدد كبير من الممثلين في هوليوود حصلوا على الترشيح الأول لجائزة أوسكار في مسيرتهم المهنية، وذلك بعد ما كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن أسماء المرشحين في النسخة الـ 96 من جوائز أوسكار، والتي من المقرر الإعلان عن الفائزين فيها خلال حفل وزيع الجوائز المقام في 10 مارس المقبل.

وشهدت ترشيحات جائزة أوسكار 2024 وجود 10 مرشحين للمرة الأولى من بينهم كيليان ميرفي، الذي ترشح لجائزة أفضل ممثل عن تجسيده لشخصية عالم الفيزياء جيه روبرت أوبنهايمر في فيلم «Oppenheimer»، كما حصلت إميلي بلانت على ترشيحها الأول في فئة أفضل ممثلة مساعدة على دورها في الفيلم أيضا، ووصل عدد الترشيحات التي حصدها الفيلم لـ 13ترشيحا.

ليلي جلادستون تسجل أول ترشيح لممثلة من السكان الأصليين في تاريخ جوائز أوسكار

وحصلت الممثلة ليلي جلادستون على ترشيحها الأول في فئة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي، لتصبح بذلك أول ممثلة من السكان الأصليين تترشح لجائزة في تاريخ أوسكار، وفي نفس الفئة تم ترشيح ساندرا عن دورها في فيلم «Anatomy of a Fall».

وفي فئة أفضل ممثلة مساعدة حصلت أمريكا فيريرا على أول ترشيح عن دورها في فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جيرويج، وتضم الفئة نفسها دافين جوي راندولف عن دورها في «The Holdovers»، والذي يعتبر ترشيحها الأول أيضا، بالإضافة إلى دانييل بروكس عن دورها في فيلم «The Color Purple»، وفقًا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وحصل كولمان دومينجو على أول ترشيح لجائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثل رئيسي عن تصويره لشخصية «بايارد روستين» في فيلم «Rustin»، من إخراج جورج سي وولف، وفي نفس الفئة ترشح جيفري رايت لجائزته الأولى عن فيلم «American Fiction»، كما سجل شريكه في بطولة الفيلم ستيرلنج ك. براون الترشيح الأول في فئة أفضل ممثل مساعد.