موعد بداية الترم الثاني 2024 في المدارس والجامعات.. جدول زمني

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة، موعد بداية الترم الثاني 2024، ليكون 10 فبراير المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي تم إعلانها للعام الجاري، موضحاًَ أنه لا تأجيل للدراسة.

وأوضح «الأعلى للجامعات»، أن اليوم السبت هو بداية إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، التي تستمر لمدة أسبوعين تنتهي السبت المقبل 9 فبراير، وأن الخريطة الزمنية مٌوحدة على كافة الجامعات والمعاهد.

موعد بداية الترم الثاني 2024 في المدارس والجامعات

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقاً لتقرير صادر عنها أن موعد بداية الترم الثاني 2024 سيكون السبت 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنه لا تعديل أو تأجيل للخريطة الزمنية وأن الأمور تسير بصُورة مُنتظمة، مؤكدة أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تنطلق في شهر يونيو المقبل، في المدارس الحكومية والخاصة.

بداية الترم الثاني 2024 في المدارس والجامعات

ومن ناحية أخرى، تبدأ عددا من الجامعات والمدارس المختلفة، مُوسم الأنشطة الطُلابية المختلفة لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري.