بشرى لـ11 مليون مواطن.. زيادة مالية جديدة في 2024.. اعرف موعد التطبيق

قال مجدي البدوي، نائب رئيس عمال مصر، إن زيادة المعاشات والمرتبات 2024 التي وجه بها الرئيس السيسي من المنتظر تطبيقها ضمن الموازنة الجديدة للدولة 2024 - 2025، وذلك بعد إقرارها لتطبيقها في شهر يوليو المقبل ضمن الموازنة الجديدة للدولة.

زيادة المعاشات والأجور2024

أكد البدوي لـ«الوطن» أن الزيادة التي يتم تطبيقها كل عام تكون 15% وفقا للقانون وهي الزيادة الدورية التي تصدر في شهر يوليو من كل عام، وينتظر 11 مليون مواطن زيادة المعاشات والأجور في عام 2024، مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في حال تبكير الزيادة المقرر صرفها في شهر يوليو المقبل.

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر: «إنه بالنسبة لقيمة الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي فليس هناك رقم معين نستطيع أن نجزم به، وسوف ننتظر التوجيهات الرسمية من الرئيس أو وزارة المالية بصفتها المعنية الأولى في هذا الأمر، إن الرئيس السيسي دائما ما ينحازللموطن البسيط، وأي زيادة جديدة يقرها أو يوجه بها تكون لمساعدة المواطنين في ظل ظروف استثنائية أو اقتصادية صعبة».

موعد زيادة المعاشات والأجور2024

وعن احتمال صرف زيادة المعاشات والأجور2024 مع حلول شهر رمضان المبارك، لفت مجدي البدوي، إلى أنه يظل احتمالا واردا أن يتم صرف الزيادة الجدية مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها.