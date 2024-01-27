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اصطفاف معدات الوحدات المحلية لتنفيذ الموجة 22 من إزالة التعديات بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
12:50 م | السبت 27 يناير 2024
الموجة 22

الموجة 22

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اصطفاف معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية، وذلك استعدادا لبدء تنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة اعتبارا من اليوم .

الإعداد الجيد لإزالة التعديات

وأكد محافظ الغربية أنه تم الإعداد الجيد والمحكم والتأكد من عمل كافة المعدات بالكفاءة المطلوبة حيث تم رفع كفاءة وصيانة المعدات لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على أكمل وجه بنطاق المحافظة.

وشدد «رحمي» على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة وجهات الولاية ومديرية أمن الغربية، من أجل تنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين.

وكانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية، نجحت في إزالة 1036حالات تعدي على الأراضي الزراعية و 475 حالة مخالفات للبناء بكافة قرى ومدن المحافظة خلال 3 أشهر.

استكمال الجهود السابقة 

وأكد محافظ الغربية، أنه في إطار الحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، تنفذ المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حملات مكثفة بشكل يومي.

وأشار المحافظ أن تلك الحملات نجحت في الفترة من 31 اكتوبر الماضي حتي امس 26 يناير الجاري، من إزالة 1036حالات تعدي على الأراضي الزراعية و 475 حالة مخالفات للبناء بكافة قرى ومدن المحافظة، كما قامت الجهات التنفيذية بتحويل 1036 متعدي على الأراضي الزراعية و475مخالفا للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

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بقلم رفيق محمد ناصف