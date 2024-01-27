إزالة 6 مبان مخالفة على مساحة 500 متر في أخميم بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسوهاج حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء في مهدها، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتكليفات المهندس لطفي الشريف، رئيس المركز، بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية.

إزالة 6 مخالفات بناء بسوهاج

ونفذت الوحدة المحلية لقرية نيدة حملة إزالة فورية للتعديات شملت حالة فك وإزالة الشدة الخشبية بالدور الخامس علوي بشارع شيخ العرب بعرب الأطاوله بنسبة 75% عبارة عن أعمدة وسلم، وتم فك الشدة بالكامل بمساحة 110 أمتار، وإيقاف الأعمال المخالفة، كما تم إزالة كمية من البوص على الكورنيش الشرقي.

كما تم إزالة سملات خرسانية على مساحة 150 مترا وفك وإزالة الشدة الخشبية لأعمدة الدور الأول علوي على مساحة 80 مترا، وكذلك فك الشدة الخشبية لسقف الدور الأول، وسقف الدور الأرضي بأحد المنازل على مساحة 160 مترا بناحية قرية نجوع الصوامعة شرق.

تحرير محاضر للمخالفين

تمت الإزالة بإشرف علي عسكر رئيس قرية نيدة، والسيد صادق سكرتير الوحدة، كما شدد رئيس مركز ومدينة أخميم على اليقظة التامة لرصد المخالفات وسرعة التصدي لها وإزالتها في مهدها وقبل تطويرها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر لهم.