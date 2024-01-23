إزالة 8 مخالفات بناء في مركز طهطا بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، 8 حالات إزالة على مساحة حوالى 780 مترا تقريباً خارج وداخل الحيز العمراني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملة إزالة في سوهاج

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لـ«الوطن»، إنه تمت الإزالة للمخالفات في إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، مشيرا إلى المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بالمحافظة بكل أنواعها.

فرق الرصد المكاني

وأوضح رئيس الوحدة، أنه تم تفعيل فرق الرصد المكاني لمخالفات البناء، حيث يتم الإزالة بمعرفة الوحدات المحلية، مشيرا إلى إزالة المخالفات في قرى الشيخ زين الدين وشطورة ومدينة طهطا، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.