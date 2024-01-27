«أزهرية الشرقية»: بدء أعمال تقدير درجات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

انطلقت، اليوم السبت، أعمال تصحيح درجات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بمحافظة الشرقية.

وأكد الدكتور أحمد صيام عضو المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتظام أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادتين الإبتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023 بمقر معهد الصفوة النموذجي بنين ، ومعهد الزقازيق الثانوي .

اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول

وخلال تفقد غرف التصحيح، نبه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية على مشرفي المواد، والمراجعين الفنيين، ومقدري الدرجات، بضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول، مع تطبيق مبدأ الأمانة والشفافية؛ ليحصل كل طالب على حقه.

مراجعة جميع الفقرات المكتوبة

وشدد رئيس منظمة الشرقية الأزهرية على مقدري درجات الامتحانات بضرورة التوقيع ثلاثيًا، ومراجعة جميع الفقرات المكتوبة لكل طالب، وعدم ترك أي فقرة دون تصحيح .

وكان طلاب الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية بمحافظة الشرقية أدوا الامتخانات خلال الأيام الماضية، في أجواء اتسمت بالسهولة واليسر.

وأفاد الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بأنه لم يتلق أي شكاوي بشأن الامتحانات، مشيرا إلى أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج الدراسي.