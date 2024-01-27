رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ضبط متهم بحوزته حشيش بـ3,5 مليون جنيه في مطروح

كتب:

محمد بركات
01:53 م | السبت 27 يناير 2024
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

كشفت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام (أحد العناصر الإجرامية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جرى ضبط المتهم وبحوزته (28 كيلو من مخدر الحشيش – 16000 قرص مخدر- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامين وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,560,000 ) جنيه تقريبًا.

اقرأ المزيد:

«التضامن» تنظم قافلة تجوب الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات

«الداخلية» تكرّم المتعافين من تعاطي المخدرات بمراكز العزيمة التابعة لـ«التضامن»

حفل عيد الشرطة يبرز خبر «الوطن» عن قضاء «الداخلية» على أخطر بؤر المخدرات

«تضامن كفر الشيخ»: حملات مكافحة المخدرات مستمرة لتوعية الشباب بخطورتها

«صندوق علاج الإدمان» يشيد بتوحيد خطبة الجمعة عن مواجهة المخدرات
بقلم محمد بركات