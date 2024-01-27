ضبط متهم بحوزته حشيش بـ3,5 مليون جنيه في مطروح

كشفت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام (أحد العناصر الإجرامية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جرى ضبط المتهم وبحوزته (28 كيلو من مخدر الحشيش – 16000 قرص مخدر- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامين وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,560,000 ) جنيه تقريبًا.