بدء أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن البدء في تنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ سلطة القانون، اعتبارا من السبت 27 يناير، وتستمر حتى شهر أبريل المقبل، وتنفيذ 10 مخالفات بناء، في ظل عدم التهاون مع جميع المخالفين للحفاظ على أراضي الدولة ووقف البناء المخالف في مطروح.

اصطفاف المعدات المشاركة لتنفيذ أعمال الموجه 22 بإزالة مخالفات البناء

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنه جرى اصطفاف المُعدات المشاركة في تنفيذ أعمال الموجه 22 أمام مبنى كل مجلس مدينة من المدن الثمانية على مستوى المحافظة، في ظل تطبيق قانون البناء والتعامل مع البناء المخالف، والاطمئنان على الجاهزية الكاملة على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة والإعداد الجيد من صيانة ورفع كفاءة كافة المعدات، والتأكد من تمام عملها بالكفاءة المطلوبة.

متابعة تنفيذ الإزالات

ووجه محافظ مطروح بضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة محافظة مطروح من إدارة الأملاك وجهاز حماية أراضي الدولة، ومجالس المدن، والمٌتابعة الوقتية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة الأزمات لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق وجهات الولاية ومديرية أمن مطروح مع المتابعة على مدار أيام الموجه لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين.

تنفيذ 6 قرارات إزالة بمرسى مطروح

وأضاف المحافظ أنه في نطاق مركز ومدينة مرسى مطروح قاد العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة ونواب رئيس المجلس حملة إزالة وتنفيذ 6 قرارات إزالة على مساحة نحو 1000م2.

تنفيذ 3 قرارات إزالة في العلمين

وفي مركز ومدينة العلمين قاد عبد السلام كويلة رئيس مدينة العلمين حملة إزالة والانتهاء من تنفيذ القرارات 227، و22، و229 في مركز العلمين منطقة شرق الجولف لثلاث مبانٍ على مساحة 90 م2 لكل مبنى.

إزالة مخالفة في مدينة الضبعة

وفي مدينة الضبعة قاد الدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة حملة إزالة المباني المُختلفة في المهد على مساحة 50 م2.