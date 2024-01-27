إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في حملات بالدقهلية

شنت رئاسة مجلس ومدينة ميت غمر حملات مُكثفة ومُكبرة على عدد من المناطق والقرى والوحدات المحلية بالتنسيق مع قوات الشرطة ومديرية الزراعة؛ لإيقاف المُخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، والحفاظ على المٌسطحات الخضراء واسترداد حقوق الدولة.

حملات مُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وبحسب البيان قال اللواء أنور عثمان، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، إن الحملة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في نطاق المدينة وضواحيها، حيث تمت إزالة مخالفة في قرية كوم النور ومخالفة في قرية ميت ناجي وقرية كفر سرنجا، مُتعدية على مُمتلكات الدولة، كما جرى إزالة مُخالفة في نطاق المدينة على مساحة 150 مترا مربعا على الأراضي الزراعية، وإزالة مخالفة في ميت أبو خالد، ووقف أعمال بناء مخالف في نطاق المدينة على مساحة 260 مترا مربعا، ورفع كشك متعد على ممتلكات الدولة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضرورة المتابعة اليومية

وأكد رئيس مجلس مدينة ميت غمر ضرورة المتابعة اليومية بصفة مستمرة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية في الفترتين الصباحية والمسائية، والتصدي لكل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، والتعامل الفوري مع المخالفات بلحظة بلحظة.