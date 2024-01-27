كبير الأثريين يكشف تفاصيل تغليف هرم «منكاورع»: أهم مشروعاتنا

كشف مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن تفاصيل مشروع تغليف هرم «منكاورع»، الذي أعلنت وزارة الآثار عن بدء تنفيذه، موضحاً أنه أحد أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الآثار، وهو إعادة هوية الهرم التي كان عليها منذ آلاف السنين.

المشروع يقوم على جمع حجارة الجرانيت الموجوده بجانب الهرم

وأوضح كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن المشروع يقوم على جمع حجارة الجرانيت الموجودة بجانب الهرم التي كانت تغلفه من الخارج، وعمل تصور لأماكنها عبر استخدام أجهزة حديثة ثم إعادة وضعها مرة أخرى فأماكنها القديمة.

أشار شاكر إلى أنه سيتم إعداد دراسات لمدة سنة تشارك فيها البعثة اليابانية وعقب الانتهاء منها سيتم البدء في العمل والتنفيذ، مؤكداً أن المشروع ذو جدوى اقتصادية ويوفر فرص عمل للعمالة المصرية لمدة 3 سنوات، كما سيعمل على ترويج السياحة المصرية عبر العالم، وعلى الصعيد التاريخي، فإنه سيُعيد الهرم لشكله السابق، وحجارة الجرانيت ستحمي الهرم من عوامل التعرية وستحافظ عليه.

لماذا تم اختيار الهرم الثالث بالتحديد؟

وقال مجدي شاكر إنه تم اختيار الهرم الثالث بالتحديد؛ لأنه الوحيد الذي كان مغطى بحجارة الجرانيت، وما زالت موجودة حول الهرم، أما هرمي خوفو وخفرع فكانا مغلفان بالحجارة الجيرية التي تساقطت وتم سرقة أجزاء منها، وأيضًا تم الأخذ منها لبعض مشروعات محمد علي باشا، فلم تعد متاحه لتغليفهما مرة أخرى، فكان الأنسب هو هرم «منكاورع» لأن حجارته الجيرية لاتزال موجوده وجيدة.

اليابان تقدر الآثار المصرية

وأضاف كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن اليابان تهتم وتقدر الآثار المصرية، وأنها ستتكفل بمشروع تغليف الهرم الثالث، وأن المشروع سيتم دراسته لمدة عام قبل أي تنفيذ حرصًا على سلامة الهرم الثالث، أما عن تاريخ الهرم فقال: «إن الملك منكاورع أراد أن يميز هرمه عن الهرمين الآخرين، فقام بجلب أحجار الجرانيت من أسوان، وقام بتغطيته ليكون مختلفا، ولكن لم يكتمل مشروعه بسبب وفاته، وظل الهرم مغطى بشكل جزئي».