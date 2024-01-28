مؤلفون بأكثر من وجه في مسلسلات رمضان 2024

يشارك عدد من المؤلفين في السباق الرمضاني المقبل لعام 2024 بأكثر من وجه، من خلال مشاركتهم في عدد من الأعمال الدرامية، من بينهم المؤلف محمد سليمان عبد الملك.

محمد سليمان عبد الملك

يشارك المؤلف محمد سليمان عبد الملك في السباق الرمضاني المقبل بعملين، الأول مسلسل «فراولة» الذي يتولى تأليفه ويتعاون من خلاله مع الفنانة نيللي كريم، ومعها شيماء سيف ومصطفى خاطر وأحمد فهيم وصدقي صخر، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مروان عبد المنعم.

كما أن «عبد الملك» يشارك خلال موسم رمضان، في مسلسل «إمبراطورية ميم»، من خلال كتابة السيناريو والحوار، الذي يتعاون من خلاله مع خالد النبوي وحلا شيحا ونشوى مصطفى، وغيرهم، من إخراج محمد سلامة.

باهر دويدار

هناك أيضا المؤلف باهر دويدار، الذي يشارك هو الآخر في عملين فى السباق الرمضاني، الأول مسلسل «صيد العقارب» الذي يتولى تأليفه، ويتعاون من خلاله مع الفنانة غادة عبد الرازق وسيمون ورياض الخولي وأحمد ماهر وميار الغيطي، من إخراج أحمد حسن.

كما أن باهر دويدار يشارك بمسلسل مسار إجباري، الذي يقدمه الثنائي عصام عمر وأحمد داش، ومعهما صابرين وعدد آخر من الفنانين، من إخراج نادين خان.

بيتر ميمي

بيتر ميمي يظهر خلال السباق الرمضاني لعام 2024 بوجهين مختلفين، فيتولى تأليف مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، ومعه عدد من الفنانين، منهم أحمد رزق وميرنا نور الدين، وعدد آخر، إخراج أحمد نادر جلال.

كما أنه يتولى إخراج مسلسل الحشاشين، الذي يتعاون من خلاله بجانب عدد من الفنانين، منهم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين وأحمد عيد ونيقولا معوض، وآخرين، من تأليف عبد الرحيم كمال.