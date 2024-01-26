مسلسلات رمضان.. كريم عبد العزيز داخل الحزام الأخضر من أجل «الحشاشين»

يواصل الفنان كريم عبدالعزيز، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «الحشاشين»، الذي ينافس به فى الموسم الرمضاني المقبل.

كريم عبدالعزيز يواصل التصوير بمنطقة الحزام الأخضر

وكشف مصدر لـ«الوطن»، أن كريم عبدالعزيز يواصل التصوير داخل منطقة الحزام الأخضر، ويستمر لعدة أيام، وبعدها ينتقل إلى لوكيشن آخر، وتجمعه المشاهد مع كل من الفنان محمد سليمان ونيقولا معوض، مؤكدا أنه جرى الانتهاء من تصوير 80% من مشاهد العمل، وتضمنت عدة دول بينها لبنان، وسوريا، والمغرب.

وتدور أحداث المسلسل فى القرن الـ11 حول مؤسس جماعة الحشاشين حسن الصباح، من سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

ويشارك في بطولة المسليل عدد كبير من النجوم، من بينهم كريم عبد العزيز، وفتحي عبدوالوهاب، وسوزان نجم الدين، ونيقولا معوض، وميرنا نورالدين، وشريف سلامة، وياسر علي ماهر، وعبد العزيز مخيون، وآخرون.