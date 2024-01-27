«سياحة مستقبل وطن» تنظم رحلة شبابية تثقيفية لعيون موسى والنقطة الحصينة

نظمت أمانة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بمحافظة السويس، رحلة لـ120 شابًا لزيارة عيون موسى والنقطة الحصينة، وتحركت الرحلة في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم، ووصلت للنقطة التي من المقرر أن تبدأ منها الجولة في تمام التاسعة.

عيون موسى والنقطة الحصينة

وبدأت الجولة بمنطقة عيون موسى والنقطة الحصينة والتي كانت شاهدة على بطولات القوات المسلحة المصرية في أكتوبر تحت إشراف شريف حزين أمين أمانة السياحة والآثار.

وخلال الجولة تم تعريف الشباب بكل صغيرة وكبيرة عن المنطقة وقيمتها التاريخية وسط إعجاب الشباب بالمعلومات وإنجازات القوات المسلحة المصرية.

وتم التعريف بالنقطة الحصينة، حيث أنها تبعد 17 كيلو عن مدينة السويس وبالقرب من مناطق عيون موسى.

الاهتمام بالشباب

وقال أمين حزب مستقبل وطن، بمحافظة السويس، عضو مجلس الشيوخ أحمد خشانة، إن الاهتمام بالشباب والعمل على بث روح الولاء والانتماء للوطن من أهم الأولويات التي تسهم في بناء جيل من الشباب يتحلى بالوطنية وبناء الوطن والتصدي لأي محاولات تهدف إلى النيل من مصر، وفي ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة عالميًا وعربيًا وإقليميًا.

وأضاف خشانة، أن الحزب ينهج فكرًا ورؤية مستقبلية في ضرورة العمل على استرجاع انتصارات الوطن لدى الشباب للعودة إلى الهدف الأسمى وهو عمل دعم حقيقي لمصر، وهذا لن يتحقق إلا بالشباب عماد الوطن ونهضة الشعوب.