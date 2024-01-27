إدانة دولية بعد إعدام مواطن أمريكي بغاز النتيروجين لأول مرة

أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ونشطاء معارضون للإعدام، الحكم الذي نفذ على مواطن في ولاية ألاباما بالإعدام باستخدام غاز النيتروجين لأول مرة بسبب ارتكابه جريمة قتل من أجل الأموال عام 1989، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي».

استخدام غاز النيتروجين في الإعدام تعذيب

واستنكر المفوض السامي لحقوق الإنسان، طريقة الخنق غير مجربة باستخدام غاز النيتروجين ووصفها بالتعذيب والمعاملة المهينة والإنسانية، وكذلك وصف مسؤولون بالاتحاد الأوروبي، في بيان لهم، استخدام غاز النيتروجين بأنه عقاب قاس وغير عادل.

من جانبها، أعلنت الحكومة أن عملية الإعدام سارت كما هو مخطط لها، وفي مؤتمر صحفي عقد أمس الجمعة، قال المدعي العام في ولاية ألاباما ستيف مارشال، إنه يتوقع استخدام هذه الطريقة في المستقبل وفي ولايات أخرى.

تحقيق العدالة للضحايا

وأضاف أنه على الرغم من الجهود الدولية التي يقوم بها النشطاء لزعزعة النظام القضائي بالولاية وحرمان ضحايا جرائم القتل من العدالة، فإن طريقتنا أثبتت جدواها في تحذير أولئك الذين يفكرون في إراقة الدماء.

وقد قام المتهم بقتل سيدة تدعى إليزابيث سينيت، 45 عاما، وظل أكثر من 30 عامًا يحاول التلاعب بالقضاء للهروب من الإعدام.