تنفيذ حكم الإعدام ضد قاتل أمريكي مأجور باستخدام غاز النيتروجين

أعلنت ولاية ألاباما الأمريكية تنفيذ حكم الإعدام في القاتل المدان كينيث سميث، وهي أول عملية إعدام باستخدام الاختناق بغاز النيتروجين، وهي طريقة إعدام جديدة كبديل للحقن المميتة، ووصفت بأنها أكثر طريقة إعدام إنسانية عرفتها البشرية، وفقًا لوكالة رويترز.

ورغم محاولات خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة ومحامو القاتل المدان «سميث»، إلى منع إعدامه بغاز النيتروجين، إذ زعموا أن هذه الطريقة محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تؤدي إلى وفاة معذبة أو إصابة غير مميتة.

وقام المسؤولون بإعدام «سميث» عن طريق تقييده على سرير «نقالة» وربط قناع تنفس على وجهه، وربط علبة من النيتروجين النقي بالقناع، في عملية الهدف منها حرمانه من استنشاق الأكسجين.

من هو القاتل كينيث سميث؟

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات المتاحة عن القاتل كينيث سميث، بحسب رويترز:

- أدين كينيث سميث بارتكاب جريمة قتل مقابل الحصول على أموال عام 1988.

- في عام 2022 فلت من محاولة إعدام باستخدام الحقنة المميتة.

- قتل «سميث» سيدة تدعى إليزابيث سينيت البالغة من العمر 45 عامًا.

- ظل أكثر من 30 عامًا يحاول التلاعب بالقضاء للهروب من الإعدام.