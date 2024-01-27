إحلال وتجديد شبكات كهرباء في المنوفية بتكلفة 40 مليون جنيه

نجح قطاع شبكات الكهرباء في محافظة المنوفية، في إحلال وتجديد الشبكات على الجهدين المتوسط والمنخفض، للحفاظ على جودة واستقرار التيار الكهربائي لدى المشتركين بنطاق المحافظة، ضمن خطة تطوير قطاع الكهرباء للعام الحالي.

إحلال وتجديد شبكات الجهدين المتوسط والمنخفض

وقالت المهندسة سمر عبد الفتاح، مسؤولة إدارة الشؤون الفنية بالمنوفية، لـ«الوطن»، إنه سيتم إحلال وتجديد 250 عامودا جهد متوسط، و2340 عامود جهد منخفض، بتكلفة 40.3 مليون جنيه، مؤكدة الانتهاء من هذا المشروع بنسبة تخطت الـ60%، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تغيير خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في المحافظات بداية من يوم 25 يناير، حيث تنقطع الكهرباء لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساء .