تعيينات المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.. اعرف الشروط ومواعيد التقدم

أعلنت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية وهي: «رئيس قطاع التدريب - رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والدفاع المدني» من مستوى الإدارة العليا للدرجة العالية ذات الربط المالي 1980، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024.

آخر موعد لتلقي طلبات المتقدمين لشغل وظائف الكهرباء

وأشارت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن الاثنين 5 فبراير المقبل، هو آخر موعد لتلقي طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية المشار إليها.

3 شروط مطلوبة لوظائف المحطات المائية لإنتاج الكهرباء

وحددت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء 3 شروط يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء.

- ألا يتقدم الفرد الواحد لأكثر من وظيفة واحدة.

- الطلبات المٌقدمة من العاملين خارج الشركة تكون مرفقة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل.

المُؤهلات والخبرات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2024

وكشفت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، عن المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة رئيس قطاع التدريب كالتالي:

- مؤهل هندسي عال مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 16 سنة للتعيين.

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية، أو درجة نظيرة للدرجة المقدم عليها

- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة.

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

وتمتلك الشركة 5 محطات توليد مائية بالإضافة إلى محطة أخرى تحت الإنشاء وهي: «محطة كهرباء السد العالي - محطة كهرباء أسوان الأولي - محطة كهرباء أسوان الثانية - محطة كهرباء إسنا - محطة كهرباء نجع حمادي - محطة كهرباء أسيوط».