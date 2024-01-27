العاصفة دانيلا الثلجية تضرب لبنان.. مفاجأة حول وصولها لمصر

في إطار التحذيرات العالمية من قدوم ظاهرة النينو، التي تُنذر بأشد شتاء منذ سنوات، وتعرض البلاد للمنخفضات الجوية والعواصف، يخشى ملايين المصريين من التقلبات الجوية الشديدة التي تضرب البلدان بين الحين والآخر، وتأثرها بالعواصف والظواهر الجوية الخطيرة التي تحدث مرارًا وتكرارًا باماكن متفرقة.

العاصفة دانيلا تضرب لبنان

وخلال الساعات الماضية، حذرت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية من تعرض لبنان لـ العاصفة الثلجية دانيلا، التي أدت إلى سقوط أمطار غزيرة مع تساقط الثلوج على المرتفعات، مع كتل عوائية باردة، فضلًا عن منخفض جوي يصل الـ1000 متر على المرتفعات الشمالية.

وأكدت وسائل الإعلام اللبنانية، إنه من المتوقع إن تنشط العاصفة بشكل أكبر ليل، غد، الأحد، وتراوح معدل درجات الحرارة لشهر فبراير في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و17 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة، إذ قرر غرف التحكم المروري اللبناني لغلق عدة طرق، جراء تصاعد خطر عاصفة «دانييلا».

ما هي العاصفة الثلجية دانيلا «Daniella»؟

ووفقًا لما ذكرته مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية، فإن العاصفة الثلجية دانيلا «Daniella» هي نتاج منخفض جوي مصدره البحر الأسود، مصحوبًا بكتل هوائية باردة، تؤدي إلى أمطار متفرقة ثلجية مع شدة الرياح القطبية والعواصف الرعدية.

هل تصل العاصفة دانيلا مصر؟

ردت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على السؤال الشائع، مؤكدة إن البلاد بالفعل هذه الأيام تتعرض لمنخفض جوي شديد، مع كتل هوائية قادمة من أوروبا، فضلًا عن تفاوت سقوط الأمطار بالمحافظات وانخفاض قيم درجات الحرارة، وهو ما يستلزم بعض التدابير الوقائية.

وحول تأثر البلاد بالعاصفة الثلجية «دانيلا» التي ضربت لبنان، أكدت «غانم» خلال حديثها لـ «الوطن»، إن مصر لم تتأثر بأي عواصف خارجية قادمة من بلدان أخرى.