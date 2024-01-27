استئناف رحلات البالون الطائر بعد توقفها لسوء الطقس في الأقصر

استأنف مطار البالون الطائر في البر الغربي بمحافظة الأقصر رحلاته البالون، اليوم السبت، حيث نظمت 44 رحلة لنقل أكثر من 1200 سائح من جميع أنحاء العالم.

وكشف أحمد عبد المعبود ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالأقصر، استئناف الرحلات اليوم بعد توقفها بسبب الحالة الجوية، مؤكدا أن هناك إقبالًا قويًا على رحلات البالون نظرًا للطقس الرائع والمناسب لها.

زيارة المقاصد الأثرية

وأوضح «عبدالمعبود»، في بيان، أن هذه الرحلات أحد البرامج السياحية الرئيسية التي يقبل عليها السياح الذين يزورون المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في الأقصر، التي تُعتبر عاصمة السياحة العالمية كما يستمتع السياح بالطقس المعتدل المشمس في الأقصر والآثار الشامخة التي تعود لعصور مختلفة.

وأشار إلى أن الأقصر تُعتبر واحدة من أشهر المدن العالمية في مجال البالون الطائر، موضحا أن المحافظة اتخذت إجراءات سلامة كاملة لضمان سلامة المشاركين في الرحلات.

جهود وتنسيق للحفاظ على سلامة الركاب

وأضاف ممثل شركات البالون، أن هناك تنسيق جيد مع الجهات الأمنية المحلية والتعاون مع جميع الجهات المعنية للحفاظ على أمن وسلامة الركاب، والالتزام الكامل بالقواعد الأمنية وتوجيهات الطيران المدني بالهبوط في المطار المخصص لذلك غرب المدينة.