«بيطري الشرقية»: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، عدة حملات لتوفير الدعم والرعاية البيطرية للماشية، لوقايتها من الأمراض.

الوقاية من حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية

وقال اللواء إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إنه في إطار الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في 19 نوفمبر 2023، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال الأسبوع التاسع من الحملة بتحصين 651 ألفا و710 رؤوس ماشية، ما بين تحصين 329 ألفا و174 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و322 ألفا و536 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 15649 رأس ماشية.

الحفاظ على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين

وأشار «متولي» إلى عقد 6102 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة والحفاظ على الثروة الحيوانية.