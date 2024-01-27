ينتظر طلاب المدارس الخاصة واللغات والرسمية والرسمية لغات، معرفة رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة دمياط فور ظهورها، عقب انتهائهم من امتحانات الفصل الدراسي الأول، وستتاح النتيجة إلكترونيًا على موقع محافظة دمياط والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على «فيسبوك»، برقم الجلوس.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة دمياط

وقال المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط لـ«الوطن»، إنّ رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة دمياط فور ظهورها، سيتاح بعد اعتمادها رسميًا من محافظ الإقليم على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط على «فيسبوك» من هنا، ثم تتاح خلال 48 ساعة ورقيًا بالاسم فقط بالمدارس والإدارات التعليمية التابع لها كل مدرسة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة دمياط

وأوضح وكيل تعليم دمياط، أنّ الرابط سيُتاح عقب ختام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، بداية من أعمال الكنترول المركزي بالتصحيح والرصد، وتجهيز الكشوف والمراجعة، واعتماد النتيجة من محافظ الإقليم، لتُعلن النتيجة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.