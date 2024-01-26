تفاصيل غلق كوبري دمياط المعدني.. المواعيد والطرق البديلة

أعلنت محافظة دمياط غلق الكوبري المعدني بداية من السبت 27 يناير الجاري لمدة 3 أيام، وحددت الطرق البديلة للمواطنين، حتى يتمكنوا من اجتيازها للوصول لوجهاتهم دون إعاقة.

تفاصيل غلق كوبري دمياط المعدني

تنشر «الوطن»، تفاصيل غلق الكوبري المعدني بمدينة دمياط، وفقا لمحافظة دمياط كالتالي:.

سبب غلق الكوبري من أجل تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط المياه سبوتس قطر 12 بوصة، المار بالمنطقة الواصلة بين رافع المياه بجوار الكوبري، حتى بنك مصر بخط جديد 315 مم بولي إيثيلين بطول 1.5 كيلو.

الطرق البديلة كوبري دمياط المعدني

وأهابت محافظة دمياط بالمواطنين القادمين من مدينة رأس البر باتجاه دمياط، بالتوجه إلى طريق كوبري دمياط العلوي، وفي حالة التوجه إلى وسط المدينة اتخاذ الاتجاه نحو طريق الكوبري العلوي أو كوبري السد.