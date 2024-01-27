احصل عليها فور ظهورها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 10 محافظات

يتطلع كثير من الطلاب وأولياء الأمور، إلى معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 10 محافظات، إذ يجري الحصول عليها فور ظهورها بكل سهولة، من خلال عدة خطوات بسيطة، على مواقع المديريات التعليمية المختلفة.

ويمكن الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، من خلال الدخول على المواقع الرسمية لمديريات التعليم في كل محافظة على حدة، وإدخال اسم الطالب ورقم جلوسه لمعرفتها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 10 محافظات

وأشارت مديريات التربية والتعليم، في بيانات سابقة، إلى تحديد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 10 محافظات، كالآتي:

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الدقهلية من هنا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في كفر الشيخ من هنا.

نتجية الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في مديرية التربية والتعليم بالفيوم من هنا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية من هنا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية من هنا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف من هنا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية من هنا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في مديرية التربية والتعليم بسوهاج من هنا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط من هنا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة من هنا.