«السياحة» تنشر صورة من زيارة توم هانكس وزوجته للأهرامات.. ليست المرة الأولى

من أمام الأهرامات، واحدة من أبرز معالم البلاد، التي تعكس صورة عن الحضارة المصرية العريقة، ظهر النجم توم هانكس، رفقة زوجته ريتا ويلسون، من أمام الأهرامات، عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وذلك خلال زيارتهما الأخيرة مصر.

وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية، نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للنجم العالمي توم هانكس، وزوجته، من أمام الأهرامات، معلقة: «زيارة الممثل الأمريكي توم هانكس لأهرامات الجيزة مع زوجته».

متى كانت زيارة توم هانكس لمصر؟

وعلى الرغم من نشر الحساب الرسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية، الصورة اليوم، إلا إنها تعود لعدة أسابيع، تحديدًا 31 ديسمبر الماضي، والتي تعد الزيارة الثانية للفنان وزوجته.

الزيارة الثانية لـ توم هانكس وزوجته لمصر

وكان النجم العالمي توم هانكس، تصدر محركات البحث، في أبريل الماضي، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو للنجم الأمريكي العالمي، وهو يتناول الطعام في أحد مطاعم الزمالك الشهيرة، بصحبة زوجته.

الزيارة الأولى لـ توم هانكس وزوجته إلى مصر

الجدير بالذكر أنه سبق وزار مصر في عام 2014 لتصوير فيلم «A Hologram for the King».

من هو توم هانكس؟

وتوم هانكس هو ممثل، ومخرج، وكاتب، ومنتج أمريكي ولد في 9 يوليو لعام 1956 في كونكورد، كاليفورنيا، حاز على جائزة الأوسكار مرتين بينما حصد جائزة إيمي وأربعة جوائز الجولدن جلوب.