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وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال تطوير ساحة مصر

كتب:

هبة صبيح
04:38 م | السبت 27 يناير 2024
وزير التموين يتفقد ساحة مصر

وزير التموين يتفقد ساحة مصر

تفقد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ساحة مصر بحي شرق، وذلك خلال جولة للمرور على عدد من المنشآت والمشروعات بالمحافظة، رافقهما خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ولمياء الجيار رئيس حي الشرق.

تطوير ساحة مصر

وأشاد وزير التموين بأعمال إنشاء وتطوير ساحة مصر، مؤكدًا أنّ المنطقة أصبحت من أهم المشروعات السياحية التي تمثل نقطة جذب وواجهة حضارية مميزة لبورسعيد أمام زائريها، من جهة مدخل قناة السويس، وتعتبر أحد المشروعات التجميلية والحضارية التي أُنشئت في بورسعيد لتعكس تاريخها وحضارتها.

إنشاء منطقة مطاعم وكافتيريات

وخلال الجولة، استعرض محافظ بورسعيد، أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر، وتضمنت إنشاء تمثال مصر ويشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلًا عن إنشاء منطقة مطاعم وكافتيريات.

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