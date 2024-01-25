قطع المياه 10 ساعات عن بعض المناطق في الجيزة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، أنّ تعديل الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم، والخارج من محطة تنقية مياه أكتوبر الجديدة، والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم، يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال الربط.

وأوضحت الشركة أنّ مناطق «هضبة الأهرام، مساكن الضباط، مساكن الشباب» ستتأثر بانقطاع المياه، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء الغد حتى الساعة الثامنة صباح السبت المقبل.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.