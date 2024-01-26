قطع المياه عن مناطق بالجيزة ومطروح لأعمال صيانة.. اعرف المواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق عمل شركتي المياه والصرف بالجيزة ومطروح، وذلك لقيام الجهات المعنية بأعمال صيانة وتطوير للبنية التحتية لشبكات المياه.

سبب قطع المياه عن مناطق الجيزة

تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المياه اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم غدا السبت، عن مناطق«هضبة الأهرام، مساكن الضباط، مساكن الشباب» لقيام جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بأعمال تعديلات على الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم، والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر الجديدة، والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم.

توفيرسيارات مياه صالحة للشرب

وأشارت الشركة إلى أنها ستوفرسيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

أماكن ومواعيد ضخ المياه بمطروح

وأعلنت شركة مياه الشرب في مطروح مواعيد ضخ المياه اليوم في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، كالتالي:

- في منطقة «شرق المدينة» من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 مساء

- في منطقة «عزبة العسكر» من الساعة 110 صباحا، وحتى الساعة 3 مساء على مرحلتين.

- في منطقة «خط 88» من الساعة 3 مساء وحتى الـ8 مساء.

خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

ويمكن للمواطن من خلال البوابة التجارية للشركة القابضة الحصول على خدمات «اعرف فاتورتك - إبلاغ القراءة - شكاوى الفواتير - خدمة مسبوق الدفع - خدمة تعاقد المياه والصرف الصحي»، بحسب بيان الشركة والتي أشارت إلى أنه من خلال تطبيق قراءتي يمكن للمشترك تسجيل قراءة العداد من خلال تطبيق قراءتي لضمان دقة وصحة الفواتير الصادرة، وفقًا للقراءات المسجلة بواسطة العميل.