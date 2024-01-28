كشفت المواقع الرسمية للبنوك المصرية عن هدوء سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28-1-2024 في البنوك المصرية، في ظل أن الفترة الحالية تشهد بحثا مستمرا من جانب المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة عن سعر الريال السعودي الذي يصل متوسطه إلى 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

وتستعرض الوطن في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28-1-2024 في البنوك المصرية، والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 8.22 جنيه للبيع والشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وعن سعر الريال السعودي داخل بنك القاهرة سجل 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.