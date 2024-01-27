أعلن البنك المركزي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-1-2024 في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وسجلت العملة السعودية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

«الوطن» تستعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-1-2024 وفقًا للمعلن من المنصات الرسمية الخاصة بالبنوك بناء على التحديث الأخير لأسعار العملات الأجنبية وهي كالتالي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصر ي اليوم السبت 27-1-2024 في البنك الأهلي المصري: للبيع 8.22 جنيه، وللشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك مصر: للبيع 8.22 جنيه، وللشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنك المركزي المصري: للبيع 8.25 جنيه، وللشراء 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك الإسكندرية: للبيع 8.25 جنيه، وللشراء 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنك التجاري الدولي CIB: للبيع 8.25 جنيه، وللشراء 8.18 جنيه.