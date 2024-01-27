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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

كتب:

محمد سيف
09:37 ص | السبت 27 يناير 2024
الريال السعودي

الريال السعودي

أعلن البنك المركزي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-1-2024 في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وسجلت العملة السعودية اليوم في البنك المركزي المصري نحو  8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

«الوطن» تستعرض سعر الريال السعودي  مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-1-2024 وفقًا للمعلن من  المنصات الرسمية الخاصة بالبنوك بناء على التحديث الأخير لأسعار العملات الأجنبية وهي كالتالي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصر ي اليوم السبت 27-1-2024 في البنك الأهلي المصري: للبيع 8.22 جنيه، وللشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك مصر: للبيع 8.22 جنيه، وللشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وبلغ  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنك المركزي المصري: للبيع 8.25 جنيه، وللشراء 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري  اليوم السبت في بنك الإسكندرية: للبيع 8.25 جنيه، وللشراء 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري  اليوم السبت في البنك التجاري الدولي CIB: للبيع 8.25 جنيه، وللشراء 8.18 جنيه.

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بقلم محمد سيف