تراجع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق المصرية.. الطماطم بـ5 جنيهات

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في الأسواق المصرية بقيمة وصلت إلى 4 جنيهات فيما انخفض سعر البامية بنحو 2 جنيها، أما سعر البطاطس تراجع بقيمة 3 جنيهات وبالنسبة لسعر التفاح المصري انخفض بنحو 5 جنيهات.

ويرجع سبب انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم إلى بدء العروة الشتوية والتوازن القائم بين العرض والطلب، وذلك وفقاً لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في الأسواق المصرية والتي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم

- يتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 3.5 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 5 و8 جنيهات.

- كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 9 و21 جنيها.

- فيما يتراوح سعر الكوسة ما بين 7 و14 جنيها.

- أما سعر الباذنجان البلدي يتراوح ما بين 5.5 و 8.5 جنيه.

- يتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 7 و11 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 5 و 7.5 جنيه.

- كما يتراوح سعر كيلو اليوسفي ما بين 5 و11 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 12 و17 جنيها.

- بينما يتراوح سعر التفاح المصري ما بين 20 و25 جنيها.

- أما سعر الجوافة يتراوح في الأسواق المصرية ما بين 7 و15 جنيها.

- سعر الموز البلدي ما بين 6 و 10 جنيهات.