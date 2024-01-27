«التضامن»: افتتاح المعرض الخيري السنوي لتحسين الصحة

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المعرض الخيري السنوي، الذي نظمته الجمعية النسائية لتحسين الصحة وفروعها بالمحافظات، بحضور منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية.

أروقة المعرض تضم مشغولات يدوية ومفروشات وكروشيه

وتفقدت وزيرة التضامن أروقة المعرض الذي يضم مشغولات يدوية ومفروشات وكروشيه، بالإضافة إلى الملابس والخزف والاكسسوار المنزلي، من الأخشاب والنحاس، والفضة والألباستر، والمٌنتجات الحرفية التي تعبر عن التراث المصري.

الأسعار في متناول المواطن البسيط بسعر التكلفة

وحرصت «القباج»، على الاستماع للعارضين الذين قاموا بشرح الخامات المُستخدمة في إنتاج المنتجات المعروضة، وحرصهم على أن تكون مُطابقة للمواصفات البيئية، وأن تكون الأسعار في مٌتناول المواطن البسيط بسعر التكلفة، مٌشيدة بجودة المنتجات والتصميمات المعروضة في المعرض.

تسويق المنتجات التي يقوم العارضون بالجمعية بإنتاجها

وعقب الافتتاح التقت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء مجلس إدارة الجمعية النسائية لتحسين الصحة، حيث طالبوا دعم الوزارة في تسويق المنتجات التي يقوم العارضون بالجمعية بإنتاجها، وذلك عن طريق تخصيص أماكن محددة لإقامة معرض دائم، وهو ما وعدت الوزيرة بالعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

تحمل تكاليف تجهيز العيادات التابعة لها على مستوى فروعها بمحافظات الجمهورية

وأكدت «القباج» أن الوزارة ستدعم الجمعية بتحمل تكاليف تجهيز العيادات التابعة لها على مستوى فروعها بمحافظات الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بكافة المٌعدات الطبية الخاصة بكشوفات الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، على أن تتولى الجمعية عملية التشغيل.