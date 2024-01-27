محافظ المنيا: حل 8 آلاف و174 شكوى بنسبة 100% خلال عام 2023

تلقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خطاب شكر من وزارة التنمية المحلية، للقائمين على العمل في خدمة المواطنين، وفريق عمل مبادرة صوتك مسموع بالمحافظة، وما بُذل من جهد في حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم خلال عام 2023.

سرعة الرد على جميع الشكاوى المقدمة

من جهته، أعلن محافظ المنيا، أنّ منظومة الشكاوى تلقت 8 آلاف و79 شكوى على مدار عام 2023، منها 5 آلاف و511 شكوى فردية، وألفين و568 شكوى جماعية، وجرى الرد عليها جميعًا، وبلغ إجمالي الشكاوى المنفذة، 8 آلاف و174 شكوى، فضلًا عن تنفيذ 143 شكوى واردة من فترة سابقة، تنوعت بين مواطنين و خدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي الهمم ومجتمع مدني.

تحقيق معدل إنجاز 100% بمنظومة الشكاوى

وأكد نجاح المحافظة في تحقيق معدل إنجاز 100%، بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال عام 2023، وهو ما يشير إلى فاعلية المنظومة في الاستجابة للأحداث والشكاوى وسرعة التعامل معها، إذ تراوح متوسط زمن الرد بين الفوري و9 أيام.

وأشار إلى الاستمرار في التزام الجهاز التنفيذي للمحافظة وكل الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة، بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم، وتقديم خدمات أفضل لهم.