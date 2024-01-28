«بـ10 جنيه بس».. حسام موافي يكشف عن علاج سحري لمرضى الكوليسترول

يعاني الكثيرون من مرض الكوليسترول، الذي يعد بؤرة للإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة، التي لا يمكن علاجها بسهولة، لذا يجب الانتباه إلى نظام الطعام، للحفاظ على صحة الجسم، من خلال تناول أطعمة تحافظ على نسبته في الدم، وتعمل توازي بالجسم، لمنع ارتفاع الكوليسترول، ويعد الفول أنسب طعام لمريض الكوليسترول، ويمكن تناول طبق يوميًا في أي وقت، وتكلفته في حدود 10 جنيهات.

الكوليسترول من الأمراض التي تصيب الفئات المختلفة، سواء نساء أو رجال أو كبار السن، إذ يبلغ المصابين بهذا المرض عدد كبير جدًا، نتيجة تناول أطعمة مضرة، لا تناسب الجسم، وتعمل على رفع مستوى الكوليسترول الضار، ما يسبب أمراضًا عديدة، لا يمكن السيطرة عليها، لذا أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نصيحة مهمة لمريض الكوليسترول، حتى يتلافى أي تطورات خطيرة، قد تؤثر عليه.

الفول أنسب طعام لمريض الكوليسترول

أوضح الدكتور حسام موافي، أن الفول أنسب طعام لمريض الكوليسترول، إذ يعد أحد أهم الأسباب في تحسين الحالة الصحية للمريض، أو على الأقل تلافي التطورات الخطيرة والسلبية، التي قد تحدث.

الفول يحسن من الحالة الصحية لمريض الكوليسترول

يحسن الفول من الحالة الصحية للمريض على نحو مستمر، لأنه نبات لا يسبب زيادة في الكوليسترول، لذا فهو مفيد جدًا لمريض الكوليسترول، ليس فقط الفول بل كل ما خرج من الأرض، مناسبًا لمرضى الكوليسترول، على عكس ما يسير على الأرض، قائلا: «الفول حلو جدًا لمرضى الكوليسترول، وأنا لما بيكون عندي مريض كوليسترول، ويقولي انصحني نصيحة، أقوله كل فول، لأن الفول بصفة عامة نبات ميعملش كوليسترول أبدًا».

تكلفة طبق الفول 10 جنيهات

يعد الفول من أساسيات الإفطار المصري، وهو وصفة توجد في أغلب البيوت المصرية، أو يمكن شرائها من محلاات الفول والفلافل، ويبلغ سعر الطبق نحو 10 جنيهات، لذا ينصح بتناوله لمريض الكوليسترول، على نحو مستمر.

ينصح بإجراء قياس نسبة الكوليسترول في الدم

وينصح بإجراء قياس نسبة الكوليسترول في الدم، من فترة لأخرى، لمعرفة إذا كان عاليًا أو منخفضًا، تجنبًا لتفاقم الأمر خاصة إذا كان عاليًا، يؤدي إلى التعرض لمشكلة صحية، وقد تؤثر على صحة الجسم، بحسب موقع «مايو كلينك».