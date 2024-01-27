أبرز أنشطة وفعاليات معرض الكتاب الخاصة بالأطفال.. منها السلم والثعبان

رصدت كاميرا برنامج«السفيرة عزيزة» في اليوم الثالث على التوالي فعاليات وأنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأبرز الأنشطة والفعاليات الخاصة بالأطفال.

أنشطة الطفل تحظى باهتمام داخل المعرض

قال مراسل برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على شاشة DMC، إن أنشطة وفعاليات الأطفال تحظى باهتمام بالغ في الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويمكن للأطفال الاستمتاع بجميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بالطفل وبمبالغ زهيدة جدا، تبدأ من جنيه إلى عشرين جنيها.

زيادة وعي الأطفال

وأوضحت الدكتورة مروة عادل مدير إدارة بحوث ثقافة الطفل بالمركز القومي لثقافة الطفل، خلال لقاء مع كاميرا«السفيرة عزيزة» أن معرض الطفل داخل معرض الكتاب، به ورش وأنشطة فنية من أجل الأطفال، حيث جرى توفير ألعاب مثل السلم والثعبان والتلوين بالإضافة لقصص الانتصار، كما ينظم مركز الطفل لقاءات مع مدراء تحرير مجلات مثل مجلة علاء الدين، لزيادة وعي الأطفال لترشيد استهلاك المياه من خلال ألعاب بسيطة بالإضافة لمسابقات شعرية ومسابقات للأسئلة العامة والثقافية.