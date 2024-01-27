معرض الكتاب يناقش «مذكرات دانتي.. شاعر المتوسط» في دورته الـ55

استضافت القاعة الدولية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 ندوة «دانتي.. شاعر المتوسط»، بحضور ريكاردو سترنوتي المٌتخصص في الكوميديا الإلهية، ورئيس جمعية «أصدقاء دانتي الليجيري» بكازينتينو إيطاليا، والدكتورة لمياء الشريف أستاذة الأدب الإيطالي ورئيسة قسم اللغة الإيطالية بجامعة بدر، وأدارت الحديث الدكتورة عبير السيد، وهي كاتبة أكاديمية ورئيسة جمعية «نوافذ على الثقافة» بفلورنسا في إيطاليا.

رحلة عشق شاعر المتوسط «دانتي»

رحبت الدكتورة لمياء الشريف بالضيوف في هذه الندوة، وتحدثت عن رحلة عشق شاعر المتوسط «دانتي»، التي تستضيف مؤسس جمعية «أصدقاء دانتي الليجيري»، وتضم كل عشاق الكوميديا من كل أنحاء العالم سواء من مدينة فلورنسا أو غيرها، وعلى رأسهم «ريكاردو سترنوتي»، وهو دارس للقانون وبدأ في العمل كمرشد سياحي، حيث يقوم بعمل رحلة حج سنوية في حب «دانتي»، الذي انتصر للحب وللمرأة.

كتاب «حكايات نساء مهاجرات»

وفي بداية كلمتها، تحدثت الكاتبة عبير السيد عن رحلتها في الاندماج بين الثقافات الأوروبية وكيفية الاندماج بداخل تلك المجتمعات، قائلة: «دخلت عالم الكتابة من خلال كتابي حكايات نساء مٌهاجرات وأنا عضو اتحاد كتاب مصر، وأعمل كوسيط ثقافي، وهو الأمر الذي يحتاج إلى ندوات كاملة للتفرقة بين المٌترجم والوسيط الثقافي، وتعرفت على ريكاردو في عام 2019، ويتذكر الجميع مأساة كورونا التي تعرضت لها إيطاليا حيث انحسبنا جميعا في صناديق مغلقة نظرًا للأحداث المأسوية التي شهدتها إيطاليا في فقدان الكثير من عائلتها في تلك الفترة».

وعن رحلة الاندماج داخل المجتمع الغربي، أوضحت عبير السيد، أنها ظلت فيها قرابة الـ35 عامًا، وتعرفت خلالها على العديد من الثقافات الأوروبية، ومحاولة الاندماج وسط الثقافات المٌختلفة دون أن يحدث هذا خللا في ثقافتها الأم، وهو الأمر الذي كنا نحاول أن نفعله مع الجاليات العربية في الخارج، هو الاندماج دون الإخلال بما نحمله من ثقافة أصلية.

الجمعية يتم دعوتها بجميع المحافل الثقافية

وأضافت عبير السيد أنها استطاعت الاندماج داخل الشعوب الأوروبية، باعتبارها تحمل ثقافة البحر المتوسط والمصرية التي تتميز بتنوعها الثقافي والحضاري.

وأعرب ريكاردو ستاروتي عن سعادته لوجوده في مصر، قائلا: «سعيد بوجودي في هذه الرحلة الرائعة مع صديقتي الإسبانية إلى مصر وهذه هي أول مرة أزور فيها مصر وقٌمنا بزيارة أماكن كثيرة، كما أنني سعيد بوجودي هٌنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب للحديث عن دانتي.. شاعر المتوسط وعن رحلته في الكتابة من خلال الكتاب الذي أصدره له بعنوان «مذكرات دانتي».